Posso dar fruta a cães e gatos?

Dar fruta a animais é uma tendência que tem vindo a ganhar cada vez mais apoiantes, mas ainda há muitas dúvidas sobre a segurança desta prática em termos de saúde. Saiba que frutas pode dar a cães e a gatos.

Se os animais comem uma ração equilibrada, a fruta não é obrigatória. No entanto, muitos humanos gostam de dar fruta como petisco.

Se quer dar fruta a cães e gatos, escolha as que são ricas em água e com menos açúcar, como melancia, melão, maçã e pera.

Frutas como banana e manga são seguras, mas já são mais calóricas. Se o animal tiver tendência à obesidade, são assim de evitar.

Que frutas nunca deve dar ao seu cão ou gato?

Há algumas frutas que são tóxicas e que nunca deve dar: uvas, uvas passas e abacate podem provocar problemas renais ou gastrointestinais ao animal.

As frutas mais ácidas, como laranjas, abacaxi ou morangos, são à partida seguras: no entanto, a acidez poderá desencadear uma gastrite.

Quando der fruta com caroço ou sementes, é preciso cuidado redobrado. Os cães (mais do que os gatos) engolem com facilidade um pêssego ou uma ameixa, cujos caroços podem provocar lesões graves no trato gastrointestinal.

As frutas não devem ser dadas em excesso, pois isso agrava o risco dos cães e dos gatos começarem a deixar de comer a ração habitual.

Se o animal já tiver uma idade mais avançada, dê preferência a frutas macias. Pode também dar-lhe fruta cozida.

Tirando algumas frutas que são tóxicas e outras cuja acidez as torna pouco recomendáveis, é genericamente seguro dar fruta a cães e gatos. No entanto, tal deve ser feito sempre em pequenas doses. Caso o animal apresente algum sintoma depois de comer a fruta, procure ajuda veterinária.