Portugueses revelam as características essenciais numa amizade

O Dia do Amigo celebra-se a 30 de julho. E como os portugueses se relacionam com as suas amizades?

Honestidade, respeito e lealdade. No mês em que diversos países comemoram o Dia do Amigo — a data oficial, segundo a ONU, é o dia 30 de julho —, portugueses de todas as regiões revelam as três características que mais prezam numa amizade… E que devem permanecer como base para que essa ligação não chegue ao fim.

Esta é uma conclusão de um estudo da Preply, plataforma que, nas últimas semanas, pediu que inquiridos de Norte a Sul revelassem detalhes sobre como se relacionam com os seus círculos de amigos.

Na visão dos ouvidos pela especialista em idiomas, aliás, há três razões mais comuns para cortar os laços com antigas amizades: traição (55,7%), falta confiança (55%) e, claro, distanciamentos que acontecem de forma natural (48,3%).

Trabalho e lazer: os temas favoritos para se conversar com um amigo

Coscuvilhices, desabafos, pedidos de conselhos… Sendo os diálogos a base de qualquer amizade, não surpreende que, durante o estudo, os portugueses tenham partilhado tantos detalhes sobre as conversas que costumam ter com os seus amigos.

A regularidade das conversas, ao que tudo indica, é um ponto importante: cerca de 9 em cada 10 inquiridos disseram interagir com os seus amigos semanalmente ou todos dias. Geralmente, através de mensagens em apps como o Whatsapp e o Telegram (82,7%).

Contudo, o digital divide espaço com os encontros presenciais, que seguem como os preferidos de 61,1%, para matar a saudade dos queridos amigos.

Ora, mas o que renderia tanto assunto para conversas que surgem nas redes sociais, se transformam em videochamadas e muitas vezes terminam nas mesas de café?

Provando que tudo se transforma em assunto quando se está com alguém tão especial, os temas mais comuns nas conversas entre amigos não poderiam ser mais variados. E passam por questões profissionais (63,6%), memes (50,7%) e indicações de filmes, livros e séries (61,8%).

Tão variados quanto os temas mais presentes nestas conversas são, ainda, os famosos apelidos e abreviações para se referir a um amigo em Portugal — “migo”, “mano”, “malta” e “bro” sendo os mais comuns de acordo com os inquiridos.

Ambiente profissional é onde mais se fazem novas amizades

Aparentemente, quem pensa que o ambiente profissional não é um bom lugar para se abrir com outras pessoas não poderia estar mais enganado: para 61,8% dos inquiridos pela Preply, este é, na realidade, o local onde mais tendem a fazer amigos hoje em dia, ao lado dos eventos sociais (42,9%) e bares e festas (29,2%).

Mesmo com os espaços acima contrariando uma impressão geral — a de que círculos de amizades normalmente se desenvolvem fora dos estudos ou trabalho —, outros também foram eleitos os ideais para quem deseja conquistar novos amigos para a vida.

Por exemplo, os espaços desportivos (22%), a internet (25,8%) e o ginásio (15,7%). Ou seja: opções (e oportunidades) não faltam!

Despreocupados com o lugar, o que vai ditar o sucesso da amizade é, segundo os inquiridos, as características e valores que a sustentarão ao longo do tempo.

E aqui destacam-se a honestidade (84,7%), respeito (70,3%), lealdade (65,1%), bom humor (60%) e confidencialidade (43,8%).

Traição, desconfiança, distanciamento: e quando a amizade chega ao fim?

Embora não seja tão simples admitir, muitas vezes, é preciso aceitar: sim, aquela amizade de tantos anos está a deixar de fazer sentido, possivelmente prestes a chegar ao fim. Mas, afinal, por que razão isso acontece?

As experiências dos inquiridos pela Preply podem até não responder, mas ajudam a esclarecer tal questão. Isto porque, para 55,7% deles, o motivo número um que os faria dar adeus a um antigo amigo seria uma traição, ao lado de comportamentos semelhantes como a falta de confiança (55%) e inveja (32,5%) — não raramente, interligados a depender da situação.

Isto não significa que os inquiridos associem o rompimento apenas a atitudes nocivas, como mostra o estudo. Na verdade, para 4 em cada 10, às vezes o fim torna-se apenas uma consequência do distanciamento natural entre duas pessoas (48,3%), seja devido à falta de tempo ou priorização (16,4%), diferenças de valores ou interesses diferentes (21,3%).

Metodologia

Para desvendar o relacionamento das pessoas com os amigos, durante os dias 2 e 3 de julho, 500 portugueses ligados à internet foram questionados sobre diferentes aspectos de suas amizades.

Detalhes como assuntos e apelidos favoritos, as características mais importantes para o sucesso de uma parceria e os principais motivos para dar fim a esse tipo de relação.

Após a recolha de dados e análise, as respostas dos entrevistados foram dispostas em diferentes rankings, nos quais é possível conferir a percentagem de cada alternativa selecionada pelos ouvidos pela Preply.

Sobre a Preply

A Preply é uma plataforma online de aprendizagem de idiomas que conecta professores a centenas de milhares de alunos em 180 países em todo o mundo. Atualmente, mais de 40.000 tutores ensinam mais de 50 idiomas, impulsionados por um algoritmo de aprendizado de máquina que recomenda os melhores professores para cada aluno. Fundada nos Estados Unidos, em 2012, por três ucranianos, Kirill Bigai, Serge Lukyanov e Dmytro Voloshyn, a Preply cresceu de uma equipe de três pessoas para uma empresa com mais de 600 funcionários de 62 nacionalidades diferentes, com escritórios em Barcelona, Nova York e Kiev.