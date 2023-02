Economia “Portugueses continuam com padrão de consumo elevado e a jantar fora à 6.ª feira” Por

O presidente da comissão executiva do Santander Portugal, Pedro Castro e Almeida, mostrou-se satisfeito com os resultados que a instituição bancária que comanda teve no ano de 2022, ainda que se mostre preocupado com um tipo de “padrão” no que respeita ao consumo, não deixando de enviar um recado à classe que continua a “jantar fora à sexta-feira”.

Ainda que os lucros do Santander tenham quase duplicado em 2022 face a 2021, Pedro Castro e Almeida recusa usar o termo “lucros excessivos” na instituição que dirige, preferindo destacar que “são resultados muito bons” que “orgulha” quem está a trabalhar no banco.

Por conseguinte, Castro e Almeida diz que não compreende aquilo que chama de “demonizar quem tem um bom ordenado”.

“Lá estamos nós em Portugal a demonizar quem tem um bom ordenado ou quem tem lucros”, criticou o líder da comissão executiva do Santander, frisando que “a revolução já lá vai há muito tempo”.

Assim, “ter lucros é bom para toda a economia”, pelo que “o lucro excessivo tem de ser calculado em comparação com a rentabilidade do capital investido”.

“Não pode ser ‘bar aberto’ nos créditos”

Pelo meio, Castro e Almeida salientou que a subida da inflação o preocupa, sublinhando que a política de subsídios poderá ajudar a sustentar a subida da inflação.

Aliás, e embora se falem em tempos de ‘aperto do cinto’ económico, Pedro Castro e Almeida diz, citado pelo Observador, que continua a “ver muitas pessoas a jantar fora à sexta-feira à noite”.

Por outro lado, numa altura em que as prestações do crédito habitação podem subir por conta das taxas de juro, Castro e Almeida diz que em relação à instituição que dirige esse problema não se coloca.

“Nos que tinham taxa de esforço superior à prevista no decreto de lei, o número de clientes em risco de incumprimento são poucos milhares”, enfatizou o líder da comissão executiva do Santander, aconselhando os bancos a terem atenção nos empréstimos.

“Não pode ser ‘bar aberto’ nos créditos”, disse Pedro Castro Almeida na apresentação dos resultados do banco.