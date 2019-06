Motores Portugueses brilham no primeiro dia de Super Seven em Jarama Por

Os pilotos portugueses estiveram em destaque no primeiro dia de ‘hostilidades’ do Super Seven by Toyo Tires no Circuito de Jarama, na prova do troféu integrada no Jarama Classic.

No traçado dos arredores de Madrid vários pilotos nacionais sobressaíram nos treinos da competição organizada pela CRM mas que trás também à competição os concorrentes britânicos da competição da McMillan Motorsport, com destaque para Pedro Salvador, que obteve a ‘pole position’.

Gonçalo Lobo do Vale, seguiu-se na ‘lista (2º Qualificação 1), tal como Francisco Villar (2º Qualificação 2), José Carlos Pires (3º nas duas qualificações) e Diogo Tavares (4º na Q1), que ficaram a menos de três décimos de segundo.

Mas outros também se destacaram, como Luís Calheiros Ferreira (8º entre os portugueses nas duas qualificações), ou Paulo e Diogo Costa, e os primos Sérgio e David Saraiva. Mas também Nuno Afonso, Paulo Macedo, Ricardo Rajani, Daniel González-Vallinas, J. J. Magalhães e Duarte Lisboa.

Outros ‘aprenderam’ mais o traçado madrileno, como Bernardo Bello, atrás do qual ficaram Pedro Lacerda e Pedro Falé. Adivinha-se uma bonita luta não a quatro, mas a cinco, já que o menos experiente Francisco Figueiredo tem vindo a encurtar as diferenças que o separam do topo da classificação de forma avassaladora, marcando o 4º e 5º tempos das duas sessões da armada portuguesa.

A fechar este aglomerado de grandes pilotos encontram-se os concorrentes da classe S1600 Business, cuja disputa muito particular continua a ganhar novos motivos de interesse. Bruno Martins superou José Kol Almeida e Frederico Brion Sanchez na Q1, mas as posições deste trio viriam a ser invertidas nos cronos seguintes, com Kol Almeida a assumir a pole-position e Martins a ‘cair’ para o 3º posto.

A cerca de um segundo deste grupo encontra-se a dupla formada por André Matos e Tiago Sousa, ao passo que Fernando Costa prossegue a recuperação da lesão contraída no pulso direito, assumindo que veio a Jarama com o “convívio e diversão” em mente.

Para amanhã estão reservadas as duas corridas desta terceira ronda da competição.