Português extraditado para França para cumprir pena por violação

Um português foi extraditado para França a fim de cumprir uma pena de 13 anos por 11 crimes de violação.

Natural do Marco de Canaveses, no distrito do Porto, o homem foi detido pela Polícia Judiciária e extraditado para Marselha, em França, para cumprir uma pena de prisão de 13 anos relativa a 11 crimes de violação.

De acordo com nota divulgada pela Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ), o marcoense foi detido para dar cumprimento a um mandado de detenção.

O homem, de 49 anos, é casado e operário da construção civil.

Segundo o Jornal de Notícias, o detido trabalhou em Marselha há poucos anos.

As autoridades portuguesas salientam que os factos mais antigos remontam a 2013 e nada mais acrescentam.