Portugal volta aos mercados na quarta-feira para emitir até 1.250 ME em Bilhetes do Tesouro

Portugal volta aos mercados na próxima quarta-feira para colocar até 1.250 milhões de euros em dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) a três e 11 meses, anunciou hoje o IGCP.

“O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 19 de junho pelas 10:30 dois leilões das linhas de BT com maturidades em 20 de setembro de 2019 e 15 de maio de 2020, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões de euros e 1.250 milhões de euros”, indica a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na nota enviada à comunicação social.

Nos últimos leilões comparáveis, em 17 de abril, Portugal colocou 1.250 milhões de euros, montante máximo anunciado, em Bilhetes do Tesouro (BT) a três e a 11 meses, a taxas de juros ainda mais negativas nos dois prazos.

A 11 meses foram colocados 950 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,368 por cento, mais negativa do que a registada em 20 de fevereiro, quando foram colocados 850 milhões de euros com um juro de -0,363 por cento.

A três meses foram colocados naquele dia 300 milhões de euros em BT à taxa média de -0,415 por cento, mais negativa do que a verificada em 20 de fevereiro, quando foram colocados 150 milhões de euros a -0,389 por cento.

A procura atingiu 1.561 milhões de euros para os BT a 11 meses, 1,64 vezes superior ao montante colocado, e 935 milhões de euros para os BT a três meses, 3,12 vezes o montante colocado.