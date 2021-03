Desporto Portugal vence Croácia na estreia no Europeu de sub-21 Por

A seleção nacional de sub-21 venceu esta noite a Croácia, por 1-0, em jogo realizado no Estádio Bonifika, em Koper, na Eslovénia, a contar para a primeira jornada do Grupo D do Campeonato da Europa.

Fábio Vieira apontou, aos 68 minutos (e cinco minutos depois de entrar em campo), o golo que deu os três pontos à equipa das quinas.

Com o triunfo, Portugal assumiu a liderança do Grupo D, com três pontos, a par da Suíça, que hoje bateu a Inglaterra.