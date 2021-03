Desporto Portugal vence Azerbaijão com autogolo de Medvedev Por

Portugal derrotou esta noite o Azerbaijão, por 1-0, numa partida para a primeira jornada do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial de 2022, realizada em Turim.

Num jogo inicialmente agendado para Alvalade e alterado para a cidade italiana devido à pandemia de covid-19, o autogolo de Medvedev, aos 37 minutos, valeu o triunfo aos comandados de Fernando Santos.

A partida ficou ainda assinalada pelas estreias de Nuno Mendes e João Palhinha pela seleção nacional e pelo recorde, mais um, de Cristiano Ronaldo, que superou a longevidade de Damas.

Com a vitória, Portugal igualou a Sérvia, que esta noite bateu a República da Irlanda, no comando do Grupo A, com três pontos.