Nas Notícias Portugal tem mais duas mortes e 120 casos de infeção por covid-19 Por

Portugal registou mais dois óbitos e 120 novos casos de infeção nas últimas 24 horas.

Segundo o mais recente boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS), a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a dominar no número de casos de infeção.

Nesta terça-feira, de acordo com os dados revelados pela DGS, esta zona totaliza 27 281 casos de covid-19, sendo que tem mais 72 do que na segunda-feira.

No que respeita a pessoas internadas, no total do país, há menos nove pessoas nessa situação, registando-se um total de 365 pessoas.

No entanto, a DGS sublinha que deram entrada em unidades de cuidados intensivos mais nove doentes, estando atualmente 35 pessoas nestas áreas hospitalares.

No total, Portugal regista, desde o início da pandemia, em março, 1 761 mortes associadas ao novo coronavírus, bem com a existência de 52 945 casos confirmados de infeção.