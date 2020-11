Nas Notícias Portugal tem mais 74 mortos devido à covid-19 Por

A Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou a sua mais recente atualização dos números da pandemia de covid-19 e Portugal contabiliza, nesta segunda-feira, mais 74 mortos.

Há ainda a registar também mais 4.044 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde.

O cenário nos hospitais voltou a piorar isto em relação ao dia de domingo, sendo que os internamentos hospitalares devido à covid-19 são hoje de 3.241 pessoas, ou seja há mais 90 internados do que no domingo.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico da DGS das pessoas internadas 498 estão em unidades de cuidados intensivos, destacando-se que são nesta segunda-feira sete doentes nestes espaços.

Desde o início da pandemia, recorde-se, Portugal já registou 3.971 mortes devido à covid-19, contabilizando também 264.802 casos de infeção pelo novo coronavírus.

Importa destacar também são agora 84.004 casos ativos de covid-19 no país, isto é, mais 62 do que no domingo.