Portugal tem 400 a 600 mil jogadores ‘online’ que apostam 2,4% do rendimento anual

Os 400 a 600 mil apostadores ‘online’ existentes em Portugal gastam nesta atividade 2,4 por cento do seu rendimento anual disponível, tendo o volume de apostas total somado 2.432 milhões de euros em 2018, segundo um estudo hoje divulgado.

Intitulado “Jogo ‘online’ em Portugal – A melhor aposta para o sistema regulamentar nacional” e elaborado pela consultora Winning Scientific Management para a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO), o estudo aponta a existência de 1,18 milhões de contas ativas no país, que deverão ser entre 400 mil a 600 mil apostadores únicos (duas contas por jogador), ou seja, entre 4,6 por cento e 6,9 por cento da população adulta no país.

Esta percentagem compara com uma taxa de penetração (número de jogadores por população adulta) de 5,1 por cento em França, de 4,3 por cento em Itália, de 3,7 por cento em Espanha e de 17 por cento no Reino Unido.

Segundo a associação, em 2018 a indústria nacional das apostas e jogos ‘online’ “cresceu nos seus indicadores mais relevantes”, com o volume total de apostas (‘turnover’) a subir 37,3 por cento para 2.432,1 milhões de euros (2.040,3 milhões dos quais em jogos de fortuna e azar e 391,8 milhões em apostas desportivas) e a receita após pagamento de prémios (GGR ou receita bruta) a aumentar 24,2 por cento para 152,2 milhões de euros (73,3 milhões relativos a jogos de fortuna e azar e 78,9 milhões a apostas desportivas).

No ano passado, a receita fiscal desta indústria aumentou 22,7 por cento, para 66,5 milhões de euros (14,9 milhões relativos a jogos de fortuna e azar e 51,6 milhões a apostas desportivas), tendo o número de contas de utilizadores subido 47,3 por cento, para 1,18 milhões, e o número de operadores licenciados crescido 57,14 por cento para 11.

De acordo com a APAJO, estes valores revelam que em 2018 o ‘turnover’ da indústria nacional cresceu acima de França e Espanha, enquanto o GGR progrediu em linha com estes países.

No que se refere ao valor aplicado por jogador em apostas e jogos ‘online’ em função do rendimento disponível, a percentagem de 2,4 por cento em Portugal (dados de 2018) compara com 1,8 por cento em França (dados de 2018), 3,3 por cento em Itália (dados de 2017), 2,4 por cento em Espanha (dados de 2017) e 2,8 por cento no Reino Unido (dados de 2017).

Encomendado pela APAJO com vista à revisão “em detalhe” do quadro regulatório e legislativo do setor, de forma a “acompanhar a dinâmica do mercado português atualmente em crescimento”, o estudo aponta para a necessidade de “mais proteção ao nível dos mecanismos de combate ao jogo não licenciado” e de “informação mais detalhada e abrangente” sobre esta indústria em Portugal.

“Portugal apresenta oportunidades de melhoria no quadro da abrangência, profundidade e transparência da informação disponibilizada por parte da entidade reguladora, bem como nos formatos de publicação de tais informações”, sustenta, referindo ainda que o país “apresenta uma baixa abrangência e profundidade de mecanismos de bloqueio e combate a plataformas não reguladas”.

Em relação ao jogo não licenciado, o presidente da APAJO refere que “cerca de 80 por cento das transações no jogo ‘online’ estão associadas a sistemas de pagamento como o Multibanco e o MB Way”, pelo que “a utilização destes meios de pagamento a operadores não licenciados deve ser alvo de maior restrição e bloqueio por parte das entidades autorizadas a restringir este acesso”.

Para Gabino Oliveira, é ainda “muito importante que Portugal acompanhe o alinhamento revelado por esta análise face à Europa, aumentando também a sua oferta de produtos com novos tipos de jogo ‘online’, tais como o casino ao vivo, jogos virtuais e apostas em ‘e-sports'”.