Nas Notícias Portugal regista seis mortes e 401 casos de covid-19 Por

O relatório da Direção-Geral de Saúde (DGS) indica, nesta sexta-feira, que se registaram 401 novos casos de covid-19 em Portugal.

Destes 401 novos casos, 166 foram registados a norte, 29 na zona centro e 182 em Lisboa e Vale do Tejo. Registaram-se ainda nove infetados no Alentejo, 10 no Algarve e cinco na Madeira.

A autoridade de saúde lamenta ainda a morte de seis pessoas na sequência da pandemia, no país.

Agora, no total, o número de infetados em Portugal é de 57.074 doentes.

Relativamente a vítimas mortais desde o começo da pandemia, o número está agora em 1.815.

Quanto ao cenário nos hospitais, a DGS indica que há mais 17 doentes internados nos hospitais, totalizando agora 334.

Nos cuidados intensivos estão agora mais três doentes, isto tendo por relação o dia de ontem. Ou seja, são agora 38 as pessoas nestas unidades.

Importa ainda salientar que entre ontem e hoje 199 doentes recuperaram da covid, totalizando agora 41.556 casos de recuperação no país.