Portugal regista novo recorde de vítimas mortais por covid-19

Boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá conta de mais 3996 novos casos e mais 91 vítimas mortais.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 3996 casos do novo coronavírus e 91 óbitos, em comparação com o dia anterior.

No final do dia de ontem, estavam internados 3040 doentes, dos quais 426 em unidades de cuidados intensivos, o representa mais 111 doentes em internamento, comparativamente com o dia de domingo.

Relativamente a recuperados, há mais 3560, número inferior ao de novos casos.

Desde o início da pandemia, já se registaram em Portugal 225 672 casos de covid-19, dos quais 80 045 estão ativos, a maioria dos quais em acompanhamento clínico a partir do domicílio.