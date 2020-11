Nas Notícias Portugal regista novo máximo de novos casos de covid-19 Por

Foram registados em Portugal 5500 novos casos de covid-19 no último período de 24 horas, um novo máximo.

Foi também o segundo dia com mais vítimas mortais associadas à pandemia, com 52 óbitos, superado apenas por 04 de novembro, com 59 mortos.

Mais de metade dos contágios ocorreram na região Norte, com 3006 dos 5500 novos casos.

Foram também batidos recordes nos internamentos, com 2425 pessoas hospitalizadas, 340 das quais em unidades de cuidados intensivos.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, estão contabilizados 166 900 casos de infeção e 2792 mortos desde o início da pandemia.

Há 70 354 casos ativos, depois de terem sido registadas 2301 recuperações nas últimas 24 horas.