Portugal regista novo máximo de mortes em 24 horas

Portugal contabilizou este domingo 98 mortes, um novo máximo relacionado com a covid-19 em 24 horas e ainda 4044 novos casos de infeção com o novo coronavírus, informou a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal soma agora 5559 mortes e 348 744 casos de infeção, estando este domingo ativos 71 863, mais 1077 do que sábado.

No que diz respeito aos internamentos hospitalares, o boletim da DGS informa que estão internadas 3157 pessoas, mais 64 do que no dia anterior, das quais 531 em salas de cuidados intensivos, mais 10 do que no sábado.