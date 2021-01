Nas Notícias Portugal regista novo máximo de mortes e mais 6702 casos Por

Portugal contabilizou nas últimas 24 horas mais 167 óbitos por covid-19 e 6702 novos casos de infeção, adianta o boletim da DGS. A queda do número de infetados justifica-se com o menor número de testes, o que ocorre ao fim de semana, com o fecho dos laboratórios.

Portugal contabilizou hoje 167 mortes, um novo máximo de óbitos em 24 horas relacionados com a covid-19, e 6702 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A queda do número de infetados justifica-se com o menor número de testes, o que ocorre ao fim de semana, com o fecho dos laboratórios.

O boletim epidemiológico da DGS revela também que foram ultrapassados os 5000 internamentos hospitalares por covid-19.

Estão neste momento 5165 pessoas internadas, mais 276 do que no domingo. Dos pacientes internados, 664 estão em unidades de cuidados intensivos, ou seja, mais 17.