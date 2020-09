Nas Notícias Portugal regista mais três mortos e 390 novos casos de infeção Por

Boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde desta quarta-feira dá conta de mais três vítimas mortais, registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Portugal regista nesta quarta-feira mais três vítimas mortais por covid-19 e 390 novos casos de infeção, de acordo com o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

As três vítimas mortais foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza 30 208 casos de infeção (mais 168 do que ontem) e 671 mortos.

Desde o início da pandemia registaram-se em Portugal 1827 óbitos e 58 633 casos.