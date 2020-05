Nas Notícias Portugal regista mais nove vítimas mortais e mais 98 infetados Por

Portugal contabiliza um total de 1144 vítimas mortais da covid-19, o que representa mais nove do que no domingo. Relativamente ao número de infetados, há agora 27 679, mais 98 do que ontem.

O boletim epidemiológico desta segunda-feira da Direção Geral da Saúde dá conta de uma subida ligeira do número de vítimas mortais por covid-19: mais nove do que neste domingo, uma subida de 0,8 por cento, em comparação com o dia de ontem.

Também no que diz respeito ao número de infetados, há um crescimento mais ligeiro do que em boletins anteriores.

Há agora 27 679 infetados pelo novo coronavírus, mais 98 casos, o que significa uma subida de 0,4 por cento, comparativamente com domingo.

A região mais afetada é o Norte do país, com 651 óbitos, seguido por Lisboa e Vale do Tejo (248), região Centro (216), Algarve (14), Açores (14) e Alentejo (1), sendo que na Madeira não há qualquer vítima mortal.