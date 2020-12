Nas Notícias “Portugal recebeu as vacinas, não foi atingido por esse transtorno na entrega” Por

A farmacêutica Pfizer falhou a entrega de alguns lotes da vacina contra a covid-19, mas Portugal escapou a esse “transtorno”, segundo a ministra da Saúde.

Depois de Espanha ter confirmado que não recebeu hoje as 350 mil doses previstas, Marta Temido salientou que o segundo carregamento chegou sem problemas a Portugal.

“Portugal recebeu esta segunda-feira a quantidade de vacinas que estava prevista e, portanto, não foi atingido por esse transtorno na entrega que terá afetado outros países”, esclareceu a governante, em declarações aos jornalistas no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

De acordo com a Pfizer, houve um “problema de natureza logística” na fábrica de Puurs, na Bélgica, que impediu a entrega das vacinas em oito países europeus.

Salvador Illa, ministro da Saúde de Espanha, prometeu que as vacinas 370 mil doses com entrega prevista para hoje “estarão disponíveis amanhã logo pela manhã, nos postos de vacinação”

De acordo com Marta Temido, Portugal recebeu hoje 70 200 doses da vacina.

“Esta entrega, que já se materializou em parte para o Aeroporto do Porto e no Serviço e Serviço de Utilização Comum dos Hospitais na região centro, irá agora ser distribuída para a continuação do processo de vacinação em mais hospitais do SNS e nas primeiras unidades de cuidados de saúde primários”, concluiu a ministra.