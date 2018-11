Motores Portugal recebe cinco campeonatos do mundo de motociclismo em 2019 Por

Portugal vai acolher cinco provas de campeonatos do mundo de motociclismo em 2019, anunciou hoje a Federação de Motociclismo de Portugal (FMP).

A última a ser conhecida foi a jornada do Mundial de enduro, que se vai disputar em Valpaços de 03 a 05 de maio, segundo divulgou hoje a FMP nas redes sociais.

Além desta que será a segunda das sete provas que compõem o calendário mundial da modalidade, Portugal vai receber ainda o campeonato do mundo de superbikes pela 10.ª vez consecutiva. A prova, 10.ª das 13 rondas previstas, decorre de 06 a 08 de setembro no Autódromo Internacional do Algarve.

Também o Mundial de motocrosse está já confirmado em Águeda, mas em maio, no dia 19, naquela que será a oitava das 20 provas agendadas.

O Mundial de trial decorre nos dias 13 e 14 de julho em Gouveia, sendo a antepenúltima prova do campeonato.

Mas o maior evento de motociclismo que vai decorrer em Portugal no próximo ano serão os Seis Dias Internacionais de Enduro (ISDE), de 21 a 26 de outubro, em Portimão.

Trata-se de uma prova que é considerada como os Jogos Olímpicos da modalidade e que reúne meio milhar de pilotos de mais de 50 países.

Em 2019, será a terceira vez que os ISDE se disputam em solo luso, depois de Coimbra, em 1999, e da Figueira da Foz, em 2009, terem acolhido esta competição.

O melhor resultado de um português foi conquistado por Hélder Rodrigues, em 2003, no Brasil, terminando em terceiro da classificação geral e vencendo a classe Enduro1.