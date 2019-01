Portugal realiza hoje oferta de troca de Obrigações do Tesouro de 2020 para 2028

Portugal realiza hoje uma oferta de troca de Obrigações do Tesouro que permitirá prolongar para 2028 títulos de dívida pública em circulação com maturidade em 2020.

De acordo com a nota da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), nesta operação o IGCP vai recomprar Obrigações do Tesouro com maturidade em 15 de junho de 2020 e taxa de cupão (ou juro) de 4,80 por cento, e vender Obrigações do Tesouro com maturidade em 17 de outubro de 2028 e taxa de cupão de 2,125 por cento.

No programa de financiamento para 2019, divulgado no início de janeiro, o IGCP já tinha referido a intenção de explorar “oportunidades para realizar operações de troca e recompras de títulos”.

As necessidades de financiamento líquidas do Estado para este ano deverão situar-se em cerca de 8,6 mil milhões de euros, anunciou na mesma altura a instituição liderada por Cristina Casalinho.

Este ano o IGCP já realizou duas emissões de dívida. A primeira foi em 09 de janeiro, com um leilão de 4 mil milhões de euros em Obrigações do Tesouro a 10 anos, sindicado por bancos, com um juro de cupão de 1,95 por cento.

A segunda emissão decorreu em meados do mês passado, quando Portugal colocou 1.750 milhões de euros, montante máximo anunciado, em Bilhetes do Tesouro a seis e 12 meses, com taxas de juro negativas e a mais baixas face aos anteriores leilões comparáveis.