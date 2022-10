Economia Portugal promove capacidades tecnológicas na Irlanda Por

A AICEP organizou vários eventos de promoção de Portugal na Irlanda, em especial das suas vantagens competitivas enquanto hub tecnológico.

O principal evento de promoção de Portugal enquanto destino de investimento foi a Conferência “Shaping the Future: Emerging Challenges and Opportunities”, dirigida a investidores, e que abordou temas como as oportunidades do nearshoring em Portugal, a atração de Talento e a Cibersegurança, durante a manhã desta quinta-feira, dia 20 de outubro, no EPIC Museum, em Dublin.

Na Conferência estiveram em destaque alguns exemplos de empresas irlandesas com investimento em Portugal, como foram os casos da Ardanis e da LetsGetChecked, e de empresas internacionais também a investir no País como a Tyson Foods, Euronext e FinTru, esta última uma multinacional de tecnologias para bancos de investimentos que esta semana anunciou a instalação de um Delivery Center, no Porto.

“Pretendemos reforçar o posicionamento de Portugal como um dos hubs tecnológicos europeus com vista à atração de mais investimento e também incrementar a imagem dos produtos portugueses para desenvolver novas parcerias para as empresas portuguesas”, referiu a Administradora da AICEP, Rita Araújo.

A visibilidade que advém da visita oficial do Presidente da República cria uma oportunidade única para se alargar a promoção ao consumidor final irlandês, realizando, de forma integrada e concentrada temporalmente, uma ação promocional de cross-selling multissetorial e de angariação de investimento.

Nesta semana de promoção de Portugal na Irlanda, de 14 a 21 de outubro, pretendeu-se a execução de diversos eventos num curto período temporal, visando o reforço da imagem do País como fornecedor de produtos e serviços de excelência nas áreas do agroalimentar, vinhos, tecnologias de informação e ensino superior, assim como destino de investimento, com foco nos setores das tecnologias de informação e medtech, atuando junto do consumidor final, de importadores/distribuidores de produtos portugueses e de decisores de empresas multinacionais, empresas irlandesas target, quadros e executivos portugueses e internacionais na Irlanda.

Promoção do Ensino Superior

Os diversos eventos programados incluíram também a promoção do ensino superior, nomeadamente com a organização de uma ação de mobilização da comunidade internacional de antigos alunos da Nova SBE, tendo por objetivo a promoção da Escola de Negócios e a criação de oportunidades de networking para os Alumni na Irlanda.

Destaque, ainda, para a semana dedicada a Portugal em alguns restaurantes, hotéis e supermercados irlandeses, para divulgação dos produtos agroalimentares portugueses, incluindo os vinhos, em articulação e parceria com os atuais importadores de produtos portugueses.

A agenda também incluiu vários contactos e reuniões com potenciais parceiros e investidores na Irlanda, bem como um encontro entre a AICEP, representada pela Administradora Rita Araújo, e a sua congénere, a Entreprise Ireland, além de um evento de reforço do networking de negócios entre quadros portugueses na Irlanda com funções executivas e de direção.

Com esta semana de promoção de Portugal na Irlanda, a AICEP pretendeu divulgar as vantagens competitivas do País, com o objetivo de aumentar a notoriedade do País na Irlanda, além de estreitar as relações económicas bilaterais entre os dois países.