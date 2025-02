“Portugal pode tornar-se um dos principais destinos tecnológicos do mundo”

Artigo de opinião de Cláudio Menezes, CEO Damia Group Portugal.

Portugal encontra-se numa encruzilhada decisiva. A tecnologia e a inovação representam uma oportunidade única para impulsionar o crescimento económico do país, consolidando-o como um dos principais destinos tecnológicos da Europa. Com talento humano altamente qualificado e uma capacidade crescente de atrair investimento estrangeiro, Portugal tem tudo para se afirmar como um polo tecnológico de referência mundial.

Durante décadas, o país viu sair muitos dos seus melhores talentos, forçados a procurar no estrangeiro oportunidades mais bem remuneradas e alinhadas com as suas ambições. No entanto, este ciclo pode finalmente ser quebrado. Na área da tecnologia, Portugal já não é um destino de mão de obra barata, mas sim um local estratégico onde empresas internacionais encontram profissionais de nível mundial a um custo sustentável. O ecossistema tecnológico nacional beneficia ainda de fatores competitivos como uma excelente qualidade de vida, estabilidade política e económica e uma posição geográfica privilegiada que o coloca na interseção entre os EUA, a Europa e África.

A crescente aposta de empresas internacionais no país confirma esta tendência. A Damia Group Portugal tem sido um parceiro fundamental nesse processo, ajudando empresas estrangeiras a montarem as suas operações tecnológicas em Portugal, com especial foco na construção das equipas de engenharia tech. Casos de sucesso como a Volkswagen Digital Solutions, Ryanair; Sky, OLX Group; Salsify e 7.1 Tech Hub, todos eles com apoio da Damia Group, demonstram que o mercado nacional tem todas as condições para receber e reter projetos de grande escala.

Para ajudar empresas a definir estratégias de sucesso e a tomar decisões mais informadas, a Damia Group Portugal lançou recentemente o guia HTTP: Hiring Tech Talent in Portugal, disponível no site da empresa, e que inclui o mais recente Tech Salary Benchmark 2025. Esta ferramenta oferece insights valiosos sobre remunerações e dinâmicas do mercado, facilitando a tomada de decisões para empresas que querem apostar em Portugal, mas também a fornecer instrumentos a empresas nacionais para reter o seu talento.

O caminho está traçado: Portugal pode tornar-se um dos principais destinos tecnológicos do mundo. O talento existe, o investimento está a chegar e a mentalidade do mercado está a mudar. Agora, cabe às empresas, ao governo e à sociedade garantir que esta oportunidade se concretiza e se traduz num futuro mais próspero para todos. Todos ficamos a ganhar e os portugueses agradecem.