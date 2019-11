Portugal perde na Ucrânia na corrida ao Euro2021 feminino de basquetebol

Uma entrada em falso comprometeu hoje as aspirações da seleção portuguesa feminina de basquetebol na Ucrânia, onde perdeu por 72-60, no segundo encontro do Grupo D de apuramento para o Europeu de 2021.

Em Kharkiv, Portugal, que se estreara no agrupamento cm um triunfo caseiro por 71-48 sobre a Finlândia, marcou o primeiro ponto, mas, depois, sofreu 13 consecutivos e nunca mais se conseguiu aproximar no resultado até ao final do encontro.

As ucranianas fecharam o primeiro período com 12 pontos à maior (21-9), depois de terem liderado por 14 (21-7), e, no segundo, ainda permitiram que Portugal reduzisse para oito (25-17), mas voltaram a fugir e fecharam a primeira parte a vencer por 18 (46-28).

As comandadas de Ricardo Vasconcelos reagiram no terceiro período, que venceram de forma clara (18-9), reduzindo para nove pontos (55-46), mas a Ucrânia voltou a superiorizar-se no último (17-14), para um triunfo final por 12 pontos.

Alina Iagupova, com 29 pontos, sete ressaltos, cinco assistências e quatro roubos de bola, foi um ‘pesadelo’ para a seleção lusa, liderada por Sofia Silva, autora de 19 pontos e seis ressaltos.

Com este desaire, a formação das ‘quinas’ foi igualada pela Ucrânia no segundo lugar do agrupamento, com três pontos, menos um do que a Bélgica, que hoje venceu na Finlândia (última, com dois pontos), por 85-58.

Para atingir a fase final do Euro2021, Portugal precisa de vencer o agrupamento ou ser um dos cinco melhores segundos classificados entre os nove grupos, não contando, nos grupos de quatro, os resultados com os quartos classificados.

A terceira ronda do Grupo D de apuramento realiza-se apenas em 12 de novembro de 2020, com Portugal a receber a Bélgica.

Jogo no Sports Palace Lokomotiv, em Kharkiv.

Ucrânia – Portugal, 72-60.

Ao intervalo: 46-28.

Sob a arbitragem de Andris AunKrogers (Letónia), Jelena Smiljnic (Sérvia) e Suzana Vujicic (Montenegro), as equipas alinharam e marcaram:

– Ucrânia: Krystyna Matsko (5), Liudmyla Naumenko (6), Olha Sivakova (10), Alina Iagupova (29) e Olha Yatskovets (5). Jogaram ainda Vita Horobets (9), Veronika Liubinets, Viktoriya Kondus (2) e Miriam Uro-Nile (6).

Selecionador: Srdjan Radulovic.

– Portugal: Inês Viana (7), Maria João Correia (5), Lavínia Silva, Sofia Silva (19) e Laura Ferreira (9). Jogaram ainda Marcy Gonçalves, Joana Soeiro, Carolina Rodrigues, Emília Ferreira (2), Maria Kostourkova (10), Josephine Filipe (6) e Susana Carvalheira (2).

Selecionador: Ricardo Vasconcelos.

Marcha do marcador: 11-1 (05 minutos), 21-9 (primeiro período), 33-19 (15), 46-28 (intervalo), 50-40 (25), 55-46 (terceiro período), 64-49 (35) e 72-60 (resultado final).