Portugal nas meias-finais do Europeu de ténis de mesa também em masculinos

A equipa masculina de Portugal assegurou a obtenção da segunda medalha para a delegação lusa no Campeonato da Europa de equipas, que decorre em Nantes, França, ao vencer a Áustria por 3-1, nos quartos de final.

Os portugueses (sextos do ranking europeu), que não venciam a equipa austríaca (quarta) desde o Europeu do Luxemburgo 2017, conseguiram um triunfo categórico e asseguraram a passagem às meias-finais, nas quais vão defrontar a Suécia, no sábado, às 15:00.

Portugal entrou na partida a perder, com Tiago Apolónia (32.º) a não conseguir ultrapassar Robert Gardos (19.º), com quem perdeu por 3-0, com parciais de 13-11, 11-7 e 11-6.

Marcos Freitas (10.º) venceu Daniel Habesohn (16.º) por 3-1, com, 11-8, 6-11, 11-8 e 11-7, o mesmo resultado obtido por João Monteiro (67.º) frente a Stefan Fegerl (34.º), com 11-3, 11-1, 8-11 e 11-7.

Tiago Apolónia fechou o jogo, ao vencer Daniel Habesohn por 3-0 – os parciais foram de 11-6, 11-4 e 11-3.

Portugal já conquistou quatro medalhas coletivas em cinco anos – duas em Europeus (ouro em Lisboa 2014 e prata em Luxemburgo 2017) e duas em Jogos Europeus (ouro em Baku 2015 e bronze em Minsk 2019).

A Suécia, próximo adversário, ocupa a segunda posição do ranking europeu e o quinto posto da classificação mundial, sendo liderada por Mattias Falck, segundo do ranking, e Kristian Karlsson, oitavo.

A seleção sueca ficou em quinto lugar nos Europeu de 2017 e 2015 e foi medalha de bronze em Lisboa2014.

Antes deste resultado da equipa masculina, tinha sido a equipa feminina a estar em grande destaque, ao passar também às meias-finais, após eliminar a favorita Alemanha, o que garante a primeira medalha feminina de sempre para Portugal, em Europeus.