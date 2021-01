Nas Notícias Portugal mais perto dos 5000 internados com covid-19 Por

Foram registados em Portugal 152 mortos e 10 385 novos casos de infeção com covid-19, no último período de 24 horas, de acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde.

O boletim epidemiológico revela que o país está prestes a atingir os 5000 casos de internamentos, depois do quinto dia consecutivo com mais de 10 mil contágios.

Com mais 236 infetados a ficarem internados ao longo do dia de ontem, Portugal regista 4889 doentes com covid-19 hospitalizados, 647 deles em unidades de cuidados intensivos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, estão contabilizados 8861 mortes e 549 801 casos de infeção.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada, com 4190 dos 10 385 novos casos de covid-19.

Nesta região, foram notificados 184 063 casos de infeção desde o início da pandemia, abaixo dos 256 208 casos registados no Norte.