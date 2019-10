Portugal-Luxemburgo da qualificação para Euro2020 já tem lotação esgotada

O jogo Portugal-Luxemburgo, do grupo B de qualificação para o Euro2020, marcado para o estádio José Alvalade, em Lisboa, vai ter lotação esgotada, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A partida que vai opor a seleção nacional, orientada pelo selecionador Fernando Santos, aos luxemburgueses está marcada para 11 de outubro, com início às 19:45.

Portugal é segundo classificado no grupo B, com oito pontos, menos cinco do que a líder Ucrânia, que tem mais um encontro realizado. O Luxemburgo ocupa o quarto lugar, com quatro pontos.