Portugal joga final da Liga das Nações com a Holanda

Portugal procura hoje conquistar a primeira edição da Liga das Nações de futebol na final frente à Holanda, num encontro em que joga em casa, no Porto, e teve direito a mais um dia de descanso.

Nas meias-finais, na quarta-feira, a seleção portuguesa bateu a Suíça, por 3-1, com um ‘hat-trick’ de Cristiano Ronaldo, enquanto no dia seguinte, a Holanda venceu a Inglaterra, por igual resultado, mas após prolongamento.

Além da estar fisicamente mais fresco, Portugal tem o estatuto de campeão europeu e vai atuar perante o seu público, no Estádio do Dragão, embora tenha uma baixa de peso.

O defesa central Pepe lesionou-se frente aos helvéticos e vai falhar a final, tendo mesmo sido dispensado do estágio da seleção nacional.

Com Pepe ausente, José Fonte deverá fazer dupla com Rúben Dias no centro da defesa, naquela que poderá ser a única alteração de Fernando Santos no ‘onze’ inicial.

Esta é a terceira final da história da seleção portuguesa, depois do desaire com a Grécia (1-0) no Europeu de 2004 e da vitória com a França (1-0 após prolongamento) no Europeu de 2016.

Portugal sofreu uma pesada derrota (3-0) na última vez que encontrou a Holanda, num particular de preparação para o Mundial2018, mas tem um registo bem positivo em jogos oficiais.

Ao todo, Portugal venceu sete de 13 embates, empatou quatro e perdeu dois, mas sobressaiu sempre vitorioso nos três jogos, dramáticos, em fases finais de grandes competições internacionais.

Foi assim no Euro2004, em Alvalade (2-1), no Mundial2006 (1-0), no desafio mais ‘indisciplinado’ da história da competição, com quatro expulsões, duas para cada lado, e no Euro2012 (2-1).

A Holanda tem sido um dos ‘alvos’ de Cristiano Ronaldo, tendo assinado quatro golos frente à ‘laranja mecânica’, um dos deles determinante, nas meias-finais do Euro2004.

Por seu lado, a Holanda está a demonstrar na Liga das Nações que superou a ‘crise’ e está de regresso aos grandes palcos, após ter falhado as fases finais de Euro2016 e Mundial2018.

Depois de ter eliminado na fase de grupos Alemanha e França, os dois últimos campeões mundiais, os holandeses, comandados pelo técnico Ronald Koeman, que em tempos treinou o Benfica, ultrapassaram em Guimarães a Inglaterra, com justiça, embora tenham necessitado do prolongamento.

A final está agendada para as 19:45 e vai ter arbitragem do espanhol Undiano Mallenco.