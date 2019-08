Portugal goleado pelos Estados Unidos em particular de futebol feminino

A seleção portuguesa de futebol feminino foi goleada na quinta-feira pelos Estados Unidos por 4-0, num encontro particular que bateu o recorde de assistência em jogos caseiros da bicampeã mundial.

Perante 49.504 espetadores no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, no estado Pensilvânia, Tobin Heath (quatro minutos), Morgan Brian (18), Carli Lloyd (52) e Allie Long (82) acentuaram o domínio do país que lidera o ‘ranking’ da FIFA e revalidou o título mundial feminino no início de julho, ao bater na final a Holanda por 2-0, em França.

Consciente da diferença de patamares qualitativos, Portugal, 30.º colocado da hierarquia, entregou a iniciativa aos Estados Unidos desde os primeiros instantes e apostou na velocidade Diana e Jéssica Silva para explorar saídas rápidas em contra-ataque, ainda que sem inquietar a área adversária.

A cumprir o segundo particular do “Victory Tour”, digressão que assinala a conquista do quarto título mundial, o conjunto orientado pela inglesa Jill Ellis coroou a melhor entrada logo aos quatro minutos, por intermédio da atacante Tobin Heath, a responder ao segundo poste a um cruzamento rasteiro tirado na esquerda por Lindsey Horan.

Apesar de não apresentarem duas das suas melhores jogadoras no ‘onze’ inicial, Alex Morgan e Megan Rapinoe, ambas lesionadas, os Estados Unidos mantiveram a pujança ofensiva e dobraram a contagem com naturalidade, aos 18, através de um canto batido por Christen Press e concretizado pela média Morgan Brian.

Portugal, que prepara o apuramento para o Europeu de 2021, sentiu muitas dificuldades para produzir lances de perigo no primeiro tempo, mas equilibrou o desafio em termos territoriais até ao intervalo, conservando a posse de bola no meio-campo adversário durante alguns minutos, algo que não tinha conseguido fazer durante a primeira meia hora.

A etapa complementar manteve a toada e arrancou com novo golo norte-americano, aos 52, graças à mobilidade da capitã Carli Lloyd, que aproveitou a passividade lusa na interceção de um lançamento de linha lateral para concretizar o 115.º remate certeiro pela camisola do seu país.

Já com Jéssica Silva em campo, as comandadas de Francisco Neto atacaram com outra intensidade, à procura do primeiro golo de sempre frente às bicampeãs mundiais, mas esbarraram na hora do último passe ou da concretização, como sucedeu à passagem dos 54 minutos, numa tentativa de Fátima Pinto que não assustou a guarda-redes Adrianna Franch.

Os Estados Unidos continuaram a comandar o rumo dos acontecimentos e fixaram o resultado a oito minutos do fim: a avançada Allie Long deu continuidade a uma jogada individual de Lloyd no corredor direito e antecipou-se a Patrícia Morais para carimbar o oitavo triunfo norte-americano em outros tantos duelos diante da formação lusa.

Portugal cumpriu o primeiro de dois encontros de preparação com as campeãs mundiais de futebol feminino, com o próximo a ter lugar na terça-feira, pelas 20:00 locais (01:00 em Lisboa), no Allianz Field, em Saint Paul, no estado de Minnesota.