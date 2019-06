Portugal faz o último treino antes da final da Liga das Nações com a Holanda

A seleção portuguesa realiza hoje o último treino antes da final da primeira edição da Liga das Nações de futebol, agendada para domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, frente à Holanda.

Tal com aconteceu na véspera da meia-final com a Suíça, Portugal prescindiu do treino de adaptação ao relvado do Dragão e vai continuar a trabalhar no Estádio do Bessa, tendo agendado uma sessão para as 11:00, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Na sexta-feira, o selecionador Fernando Santos contou com todos os 22 jogadores que estão em estágio, grupo esse que ficou com menos uma unidade devido à dispensa de Pepe, que se lesionou frente à Suíça e vai falhar a final.

Às 18:45, no Estádio do Dragão, Fernando Santos e um jogador ainda a designar irão fazer em conferência de imprensa a antevisão do embate com a Holanda.

A final está agendada para as 19:45 e vai ter arbitragem do espanhol Undiano Mallenco.