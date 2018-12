Mundo Portugal “evoca exemplar sentido de serviço público” de George H.W. Bush Por

O Governo português, numa nota de pesar, pela morte de George H. W. Bush, “evoca o exemplar sentido de serviço público do 41.º Presidente dos Estados Unidos, e a sua longa carreira ao serviço da nação norte-americana”.

“O Governo lembra também a contribuição do Presidente Bush para o desenvolvimento das relações bilaterais entre os Estados Unidos e Portugal”, pode ler-se na nota emitida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

No mesmo texto, o Governo português lembra que George H.W. Bush, falecido na sexta-feira à noite, foi um “herói de guerra condecorado”.

“O Governo português apresenta as suas sentidas condolências ao povo e ao Governo dos Estados Unidos, e em particular à família do antigo Presidente George H. W. Bush”, lê-se na nota de pesar emitida pelo Palácio das Necessidades.

O antigo Presidente dos Estados Unidos George H. W. Bush morreu aos 94 anos, disse na sexta-feira o porta-voz da família, Jim McGrath.

George H. W. Bush morreu pouco depois das 22:00 (04:00 em Lisboa) de sexta-feira, cerca de oito meses após a morte de sua esposa, Barbara Bush.

Bush foi 41.º Presidente dos Estados Unidos, de 1989 a 1993 e oito anos depois assistiu à tomada de posse do seu filho George W. Bush, que se tornou o 43.º Presidente.

George H. W. Bush viu sua popularidade aumentar no período da Guerra do Golfo em 1991, mas esse capital desapareceu num período de recessão breve, mas profunda. O político do Partido Republicano acabou por ser derrotado pelo democrata Bill Clinton, quando procurava assegurar um segundo mandato.

Bush também foi um herói da Segunda Guerra Mundial, congressista do Texas, diretor da CIA (Serviços Secretos) e o vice-presidente de Ronald Reagan.

Bush tinha sido internado no hospital com uma infeção no sangue em 23 de abril, um dia após o funeral da mulher, tendo ali permanecido durante 13 dias. Voltou a ser hospitalizado em maio, indicando pressão baixa e fadiga uma semana depois de chegar ao Maine para passar o verão.

Acabou por ter alta alguns dias depois e comemorou seu aniversário em 12 de junho – fazendo história, ao tornar-se o primeiro ex-Presidente a atingir 94 anos.

Bush era o patriarca de uma dinastia política que inclui o filho George W. Bush, que foi também Presidente, outro como governador, John Ellis Bush (que chegou a ser candidato nas primárias republicanas à presidência dos EUA) e um neto, que atualmente ocupa um cargo estadual no Texas.