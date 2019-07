Portugal estreia-se com goleada à Moldávia na qualificação para o Mundial de futebol de praia

A seleção portuguesa de futebol de praia goleou hoje a congénere da Moldávia por 13-3, na estreia no grupo B da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo.

Apesar do domínio luso, o resultado apenas ganhou maior expressão no terceiro período, com a marcação de sete golos pela ‘equipa das quinas’, que assegurou assim uma vantagem de 10 golos sobre o seu adversário.

Os golos lusos foram marcados por Jordan (3), Belchior (3), Madjer (2), Von (2), Léo Martins (2) e Rui Coimbra (1).

A seleção portuguesa volta a entrar em ação no sábado, diante da Noruega, no seu segundo jogo do grupo B, do qual fazem parte, além de Portugal, a Moldávia, a Noruega e a França.

As 16 seleções com melhor registo das 20 que integram os cinco grupos disputarão um ‘play-off’, sendo que os oito vencedores dessa etapa voltam a ser incorporados em dois grupos, com os dois primeiros classificados a qualificarem-se diretamente para o Mundial, enquanto os terceiros vão disputar a última vaga através de um ‘play-off’.

A fase final do Mundial realiza-se no Paraguai entre 21 de novembro e 01 de dezembro e, além do país anfitrião, já garantiram a qualificação a Nigéria, o Senegal, o Japão, os Emirados Árabes Unidos, Omã, México, Estados Unidos, Brasil, Uruguai e Taiti.