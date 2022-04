Nas Redes Portugal em parceria internacional para a exploração do espaço Por

O Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESCTEC) assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com o International Institute of Astronautical Sciences (IIAS), com vista a uma parceria que engloba seis áreas de intervenção: ciência, tecnologia, engenharia, matemática, educação e investigação espacial.

“É com grande satisfação que anunciamos a assinatura de um MoU com Portugal. Esta parceria irá fortalecer o trabalho desenvolvido até agora, cujo grande objetivo é garantir e promover o acesso a soluções no setor espacial por parte de vários países, de forma a melhorar a vida no planeta Terra”, referiu Jason Reimuller, fundador do IIAS.

“As nossas atividades científicas e de exploração espacial, desde a geologia planetária até às missões de voo em microgravidade, são uma oportunidade única para aumentar o conhecimento, e juntos seremos capazes de abrir inúmeras portas, para que toda a gente possa fazer parte da exploração espacial, com vista a um futuro mais sustentável”, conclui.

Entre as entidades parceiras de Portugal estão a Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space), o Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) e a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP).

A parceria vai promover o acesso equitativo e inclusivo a oportunidades inovadoras de colaboração e de investigação. As equipas envolvidas vão trabalhar conjuntamente em diferentes atividades a nível internacional, de forma a promover avanços em áreas como geociências, robótica, bioastronáutica e ciência suborbital.

O acordo visa ainda o desenvolvimento de projetos de investigação colaborativos, facilitando o acesso a instalações de topo, a formação, bem como o contacto com especialistas, com vista a disseminar os mais importantes avanços e descobertas.

João Claro, Presidente da Comissão Executiva do INESC TEC, afirma que “seguindo o lema do INESC TEC – da produção de conhecimento à inovação de base científica – temos cruzado novas fronteiras na ciência e na tecnologia, como parte do ecossistema espacial português, não só na nossa região, mas a nível nacional e europeu”.

Este responsável disse ainda que “o memorando de entendimento celebrado recentemente irá reforçar o nosso contributo para o avanço da inovação, educação, e cultura espaciais, nomeadamente nas áreas da robótica, geotecnologias, sensores, STEM, outreach, etc., em parceria com os nossos parceiros estratégicos”.

“Temos grandes expectativas e estamos bastante focados neste memorando, e nesta nova era de exploração espacial. As parcerias, alicerçadas em importantes competências a nível espacial, serão essenciais para alavancar novos desafios e oportunidades para a nossa instituição, e para o país”.

Este Memorando de Entendimento é o primeiro acordo assinado no âmbito do Space For All Nations, uma iniciativa do IIAS, onde os investigadores do INESC TEC Rui Moura e Ana Pires são, respetivamente, o Chair e Co-Chair. O Space For All Nations permite que nações e comunidades emergentes no sector espacial participem e contribuam significativamente para novas soluções e inovações, para melhorar o planeta.