Portugal é o segundo destino turístico mais procurado pelos auto-caravanistas na Europa

Estudo anual da Camping-Car Park revela o perfil e os destinos preferidos pelos turistas itinerantes europeus.

A Camping-Car Park, a maior rede europeia de Áreas de Serviço de Autocaravanas (ASA), acaba de revelar o seu “Barómetro do turismo itinerante para a época de verão de 2025”, que traduz a intenção das deslocações em férias dos proprietários de cerca de 3 milhões de autocaravanas registadas na Europa.

De acordo com o estudo, entre os turistas itinerantes que planeiam uma viagem fora do seu país, a Itália é o destino estrangeiro preferido deste ano (25%), logo seguido de Portugal (18%) e de Espanha (15%, passou do primeiro para o terceiro lugar), o que demonstra o forte apelo do sul da Europa.

A contribuição económica dos turistas itinerantes está estimada em 1,54 mil milhões de euros para o verão de 2025, um aumento de +10,3% em relação a 2024. Apesar de uma revisão em baixa da despesa média por noite (de 52€ contra 56€ em 2024), refletindo uma tendência observada entre os turistas itinerantes europeus (40 € por dia gastos localmente em 2025 contra 44 € anteriormente), o impacto económico do turismo em autocaravanas continua a crescer.

Olivier Coudrette, Diretor Geral da Camping-Car Park, comentou a propósito que “estes resultados mostram uma tendência importante: o turismo itinerante tem agora um papel importante no cenário turístico.”

“Estimado em 30 milhões de noites para a época estival de 2025, o [seu] crescimento não dá sinais de abrandamento. Mas o desafio vai além dos números. São os comportamentos que estão a mudar profundamente: quase dois terços das viagens acontecem agora fora dos meses de julho e agosto, sinal de uma vontade de distribuir melhor os fluxos e adotar uma mobilidade mais suave”, explicou este responsável.

“Este modo de viajar abre novas perspetivas para repensar o acolhimento, de-sazonalizar a atividade turística e reforçar os impactos económicos locais. Uma verdadeira alavanca estratégica para as regiões”, conclui.

Efetivamente, este estudo demonstra que, ao contrário dos turistas tradicionais, os turistas itinerantes continuam a preferir os períodos fora dos dois meses mais fortes da época alta.

Em 2025, 64% dizem que planeiam viajar em setembro e 58% em junho, contra 50% em agosto e 47% em julho. Essa diferença mostra uma vontade clara de evitar a agitação do pico do verão, o que faz sentido com o perfil dos entrevistados: a maioria são aposentados (mais de 73% dos inquiridos tem idade igual ou superior a 55 anos), que podem escolher quando viajar e preferem viagens mais tranquilas e flexíveis.

O estudo confirma ainda que os turistas itinerantes dão preferência às viagens longas: em 2025, quase 70% planeiam viajar por três semanas ou mais, sendo que 44% planeia ficar mais de um mês no mesmo local – uma tendência que revela uma forma de viajar que valoriza a liberdade, a flexibilidade e uma imersão prolongada nos lugares, longe do turismo acelerado. Ou seja, perfeita para fomentar as economias regionais.

De acordo com as estatísticas mais recentes, existem na Europa cerca de 3 milhões de autocaravanas, das quais mais de 13.000 estão registadas em Portugal.