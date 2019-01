Portugal é o quarto país da OCDE que mais gasta com pensões

Portugal está entre os países da OCDE que mais gasta com prestações sociais, sendo o quarto onde a despesa com pensões é maior, representando 13,3 por cento do PIB, segundo um estudo hoje divulgado.

De acordo com o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), os gastos sociais públicos nos países eram, em média, superiores a 20 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018. Em Portugal a percentagem situava-se acima da média, em 22,6 por cento.

Os gastos públicos sociais foram maiores em França (31,2 por cento), na Bélgica (28,9 por cento) e na Dinamarca (28,7 por cento) e menores no México (7,5 por cento), no Chile (10,9 por cento) e na Coreia (11,1 por cento).

Quanto às prestações sociais, os 36 países da OCDE, registaram gastos em média de 12 por cento do PIB, mas em países como Portugal, Itália, Polónia a despesa foi superior a 70 por cento, com destaque para as pensões.

As pensões representam a maior fatia da despesa social nos países da OCDE, correspondendo em média a 8 por cento do PIB, seguido da despesa com saúde, com 5,7 por cento.

Portugal está acima da média nas duas áreas, surgindo em quarto lugar no que diz respeito aos gastos com pensões de velhice e de sobrevivência, com um peso de 13,3 por cento do PIB. Apenas a Grécia, Itália e França apresentam uma despesa maior com aposentações, de 16,9 por cento, 16,2 por cento e de 13,9 por cento respetivamente.

Já os gastos com saúde pesam em Portugal 5,9 por cento do PIB, situando-se o país a meio da tabela. França é o país que mais gasta com a saúde (8,8 por cento) seguida pelos Estados Unidos (8,5 por cento).

No entanto, enquanto os gastos sociais privados em saúde representam um adicional de 1,6 por cento em França, nos EUA chegam a 6,8 por cento do PIB.