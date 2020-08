Mundo Portugal e EUA desenvolvem algoritmos de inteligência artificial para apoiar diagnóstico médico Por

Projeto TAMI, de 1791 milhões de euros, quer tornar diagnóstico médico apoiado por inteligência artificial mais claro e confiável.

A inteligência artificial (IA) está a ser aplicada no setor da saúde, com benefícios ao nível do tratamento de dados, apoio ao diagnóstico médico e identificação dos melhores tratamentos. À medida que aumenta a introdução da IA na saúde, aumenta também a necessidade de tornar esta tecnologia mais transparente e acessível a médicos e pacientes, aumentando a confiabilidade do diagnóstico médico.

O projeto TAMI (Transparent Artificial Medical Intelligence), liderado pela First Solutions e com a participação do Instituto de Engenhariade Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), vai desenvolver um conjunto de ferramentas de apoio à decisão médica, baseado em algoritmos de inteligência artificial, que explicam ao clínico e ao paciente o diagnóstico de determinada doença e a sua causa.

Estas explicações podem ser visuais (identificando as áreas da imagem que lhe permitiram tirar essa conclusão ou diagnosticar determinada doença); ou textuais (através de um conceito ou frase que faça sentido para o ser humano).

Segundo a First Solutions, “estas ferramentas oferecem várias vantagens. Por um lado, vão apoiar o médico na tomada de decisão. Por outro, vão contribuir para uma melhor aceitação destas soluções de sugestões pelas equipas clínicas. Além disso, vão ajudar a identificar possíveis falhas e introduzir melhorias no sistema de apoio ao diagnóstico”.

Este sistema pode também ajudar a determinar padrões de doenças, gerando novo conhecimento. Ao explicar como chegou a determinado diagnóstico, o sistema gera maior confiabilidade no médico e no doente.

“O projeto vai investigar novos métodos quantitativos para avaliar objetivamente e comparar diferentes explicações das decisões automáticas; métodos para gerar melhores explicações, proporcionando variedade nas explicações, adaptando as explicações a quem as irá utilizar e explicando as decisões multimodais; e ainda novas soluções de visualização para interpretações de decisões baseadas em dados imagiológicos”, explica Jaime Cardoso, investigador do INESC TEC e professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP).

O projeto é liderado pela First Solutions – Sistemas de Informação S.A., tem como parceiroso INESC TEC, Associação Fraunhofer Portugal Research, Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. e a Carnegie Mellon University, dos EUA.

O projeto foi selecionado no âmbito da iniciativa “Go Portugal – Global Science and Technology PartnershipsPortugal” no contexto do Programa CMU Portugal. É financiado em 1. 791 M€ pelo Programa Operacional Norte, COMPETE2020, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, empresas parceiras e a Carnegie Mellon University, através do Programa CMU Portugal.