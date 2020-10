Desporto Portugal e Espanha empatam sem golos Por

A Seleção Nacional empatou esta noite com a Espanha, 0-0, num jogo de preparação realizado no Estádio José Alvalade.

O particular ficou marcado pelo regresso do público aos estádios, tendo sido autorizada a entrada de 2500 pessoas.

O encontro serviu para Portugal preparar os jogos com a França, no domingo, em Saint-Denis, e com a Suécia, dia 14, no Estádio José Alvalade, ambos a contar para o Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.