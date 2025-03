País Portugal dorme mal: Associação Portuguesa de Sono alerta para os riscos de um sono insuficiente e de má qualidade Por

Pelo menos 30% das crianças têm algum problema de sono, enquanto mais de 50% dos adultos dormem menos de seis horas por dia.

No âmbito do Dia Mundial do Sono, que se assinala no próximo dia 14 de março, a Associação Portuguesa de Sono (APS) divulga os resultados do questionário “Onde dorme o seu filho?”, desenvolvido por Marta Rios, médica pediatra e membro da direção da APS. Os resultados preliminares do questionário, que analisou os hábitos de sono das crianças portuguesas, foi apresentado pela primeira vez no 24.º Congresso Nacional de Pediatria, em outubro de 2024.

A análise decorreu ao longo de três meses e envolveu um questionário dirigido aos pais de crianças dos 0 aos 12 anos. Os dados revelaram que 24,2% das crianças partilham o quarto com os pais (room sharing), enquanto 18,5% dormem na mesma cama (bed sharing). Entre os principais motivos apontados pelos pais para essa prática, destacam-se: 24,5% referem que os filhos acordam frequentemente durante a noite; 26,2% afirmam sentir-se mais seguros ao tê-los por perto; e 23,2% mencionam dificuldades das crianças em adormecer. “Estes dados mostram que uma percentagem significativa de crianças dorme no quarto ou na cama dos pais, muitas vezes devido a dificuldades em adormecer ou despertares noturnos frequentes. Estes hábitos, embora compreensíveis, podem impactar a qualidade do sono infantil e até mesmo a dinâmica familiar”, refere a pediatra do Centro Materno-Infantil do Norte, da ULS Santo António.

A qualidade do sono na infância é determinante para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças, mas os desafios observados nos hábitos infantis refletem uma tendência mais ampla na população portuguesa. Os padrões inadequados de sono na infância podem perpetuar-se ao longo da vida, contribuindo para um cenário preocupante a nível nacional. Mais de 50% da população tem um sono de má qualidade, uma realidade preocupante com impacto direto na saúde e qualidade de vida. Os números tornam-se ainda mais alarmantes quando analisamos grupos específicos: pelo menos 30% das crianças têm algum problema de sono, enquanto mais de 50% dos adultos dormem menos de seis horas por dia.

Adicionalmente, metade da população já experienciou episódios de insónia aguda em alguma fase da vida. “A má qualidade de sono afeta negativamente o dia das pessoas, com sensação de sono não reparador, dificuldade de concentração, falta de energia, distúrbios de humor (irritabilidade, agressividade), diminuição do rendimento escolar e laboral, com impacto no absentismo”, explica a Dr.ª Daniela Sá Ferreira, Presidente da Direção da APS.

O impacto reflete-se no quotidiano, afetando o desempenho profissional, a concentração e a saúde mental. A evidência científica demonstrou que a sonolência é uma das principais causas de acidentes de tráfego automóvel, que a falta de sono triplica as probabilidades de ter um acidente vascular cerebral (AVC) e que a obesidade e as doenças cardiovasculares estão diretamente relacionadas com a privação de sono.

Para celebrar o Dia Mundial do Sono, a APSune esforços com o Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra (CNC-UC) para apoiar a campanha mundial do World Sleep Day, este ano sob o mote “Faça do sono uma prioridade”, reforçando a importância do sono para a saúde e o bem-estar.

Entre as iniciativas programadas para este dia está o lançamento do livro “Uma Viagem Ilustrada ao Mundo do Sono – desenhos e quadras de jovens artistas sobre a importância do sono”, uma obra coletiva criada por 89 crianças e adolescentes, do 1.º Ciclo ao Ensino Secundário. Em Lisboa, o lançamento acontecerá no Auditório do CIUL (Centro de Informação Urbana de Lisboa), enquanto no Porto terá lugar na Casa do Infante. No dia 14 de março, será também apresentado um hino dedicado à importância de priorizar o sono, interpretado pelo músico João Leiria. A canção será divulgada nas redes sociais da APS, reforçando a mensagem sobre os benefícios de um sono de qualidade. Além disso, as redes sociais da APS irão também disponibilizar conteúdos informativos, incluindo dicas, infográficos e outras informações relevantes, com o objetivo de sensibilizar a população e promover uma maior literacia sobre a importância do sono.