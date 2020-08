Nas Notícias Portugal continental em situação de alerta até dia 04 por risco de incêndio Por

O território continental de Portugal entra hoje em situação de alerta, desde as 20h00 e até às 23h59 de dia 04, devido ao “significativo agravamento do risco de incêndio rural”, anunciou hoje o Ministério da Administração Interna.

A decisão foi justificada com as “previsões meteorológicas para os próximos dias”, que apontam para “um significativo agravamento do risco de incêndio rural”.

No sentido de “adotar medidas preventivas e especiais de reação”, o Governo optou por colocar o território continental em situação de alerta, estado que proíbe a realização de queimadas e o uso de fogo-de-artifício ou de qualquer outra pirotecnia, assim como o acesso e a circulação em espaços florestais “previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios”.

Não são permitidos trabalhos com equipamentos elétricos em espaços florestais ou rurais, como motorroçadoras, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâminas ou pá frontal.

A declaração da Situação de Alerta está prevista na Lei de Bases de Proteção Civil.