Portugal conquista ouro e prata no fecho do Europeu de ginástica acrobática

Portugal encerrou hoje a sua participação nos Europeus de ginástica acrobática, na cidade israelita de Holon, com a conquista de mais duas medalhas de ouro, em exercício dinâmico, e uma de prata, em equilíbrio.

O grupo formado por Henrique Silva, Henrique Piqueiro, Frederico Silva e Miguel Silva, do Acro Clube da Maia, conquistou a medalha de ouro no exercício de dinâmico, depois do bronze no exercício de equilíbrio e da prata na competição ‘all-around’.

O par feminino constituído por Rita Ferreira e Ana Rita Teixeira, também do Acro Clube da Maia, venceu mais uma medalha de ouro, também no exercício dinâmico, depois de no sábado ter subido ao lugar mais alto do pódio em ‘all-around’.

As ginastas, que já tinham alcançado a prata no exercício de equilíbrio e o ouro na competição ‘all-around’, no sábado, venceram hoje o exercício dinâmico, com uma pontuação de 28.090, e voltaram a subir ao 1.º lugar do pódio.

O grupo formado pelas ginastas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, igualmente do Acro Clube da Maia, conquistou a medalha de prata no exercício de equilíbrio dos Campeonatos da Europa.

As ginastas já tinham alcançado a prata no exercício de dinâmico e na competição ‘all-around’, e hoje, com uma pontuação de 29.220, voltaram a subir ao 2.º lugar do pódio em Israel.

No sábado, os ginastas lusos arrecadaram ainda dois segundos lugares no ‘all-around’, pelo trio Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia e pelo quarteto Henrique Silva, Henrique Piqueiro, Frederico Silva e Miguel Silva.

Antes, na quinta-feira, a representação portuguesa já tinha conquistado três ‘metais’, com as pratas de Rita Ferreira e Rita Teixeira em equilíbrio e de Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia em dinâmico e com o bronze de Henrique Silva, Henrique Piqueiro, Frederico Silva e Miguel Silva em equilíbrio.