Portugal com Ucrânia, Sérvia, Lituânia e Luxemburgo na qualificação para o Euro2020

A seleção portuguesa de futebol, atual campeã europeia, vai defrontar Ucrânia, Sérvia, Lituânia e Luxemburgo no Grupo B da fase de qualificação para o Euro2020, ditou o sorteio, hoje realizado em Dublin.

Por ter vencido o seu grupo na Liga das Nações, Portugal ficou integrado num dos quatro grupos com cinco equipas, num apuramento em que os dois primeiros de cada ‘poule’ garantem a presença na fase final.

A qualificação do Euro2020 realiza-se entre 21 de março e 19 de novembro de 2019, com as últimas quatro vagas a serem decididas num ‘play-off’, entre 26 e 31 de março de 2020, entre os vencedores dos agrupamentos da Liga das Nações, nos quais se inclui Portugal, se não conseguirem o apuramento direto. No caso de conseguirem, as vagas nos ‘play-offs’ serão ocupadas por ordem da classificação na Liga das Nações.