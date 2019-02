Portugal com sétma superfície de pomares da UE em 2017 e terceira de pereiras

Portugal tinha, em 2017, a sétima maior superfície de pomares da União Europeia (UE), com mais de 38 mil hectares, a terceira maior de pereiras e a quarta de árvores de citrinos, segundo o Eurostat.

De acordo com dados do gabinete estatístico da UE, há 1,3 milhões de hectares de árvores de fruto, estando dois terços desta superfície concentrados em Espanha (422.800 hectares, 33 por cento do total), na Itália (279.300, 22 por cento do total) e na Polónia (167.300 hectares, 13 por cento do total).

Portugal surge em sétimo lugar na tabela, com 38.332 hectares de pomares.

De acordo com os dados divulgados, Portugal é o terceiro país com maior superfície de pereiras (10.306 hectares), depois de Itália (28.623) e Espanha (18.108), e o quarto de citrinos (12.202 hectares).

No que respeita a citrinos, Portugal tem a quarta maior superfície de laranjeiras (12.202 hectares) e de árvores de pequenos citrinos como clementinas (10.306 hectares), com a Espanha no primeiro lugar no que respeita, quer a laranjas (78.915 hectares) quer a pequenos citrinos (99.989 hectares).

Face a 2012, a superfície de árvores de fruto aumentou ligeiramente na média da UE (0,4 por cento), com Portugal a registar a maior subida percentual (7 por cento, 2.500 hectares) depois da Polónia (11 por cento, 16.300 hectares), e seguido da Grécia e da Roménia (6 por cento cada e de 5.300 e 3.400 hectares, respetivamente).

A República Checa (-29 por cento, 4.100 hectares), a Croácia (-24 por cento, 1.900 hectares), a Espanha e a Itália (-2 por cento e 9.800 hectares e 6.300 hectares, respetivamente) tiveram as maiores diminuições na superfície de pomares.