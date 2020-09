Nas Notícias Portugal com mais três mortes e 687 novos casos Por

Foram registados no último período de 24 horas mais três mortes e 687 novos casos de infeção por covid-19, refere o boletim epidemiológico de hoje.

Trata-se do mais alto número de novos casos desde 16 de abril, dia em que houve 750 novos casos, de acordo com os números da Direção-Geral da Saúde.

Duas mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, com a outra a ser registada no Algarve.

Permanecem em vigilância 35 712 contactos.