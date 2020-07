Nas Notícias Portugal com mais três mortes e 111 novos casos Por

Portugal apresenta nesta terça-feira mais três vítimas mortais e 111 novos casos de infeção por covid-19, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Nas últimas 24 horas, morreram três pessoas, vítimas de covid-19, sendo que se verificaram mais 111 casos de infeção.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde há mais surtos ativos, totaliza hoje 25.617, mais 68 do que no dia anterior.

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 50.410 casos de infeção confirmados e 1.722 mortes.