Nas Notícias Portugal com mais quatro mortes e 406 novos casos de infeção Por

Portugal apresenta nesta sexta-feira mais quatro vítimas mortais por covid-19, em comparação com o dia de ontem, segundo o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com a DGS, as quatro mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem um total de 30 609 casos (mais 194 do que ontem) e 677 vítimas mortais.

Nas últimas 24 horas, registaram 406 novos casos de infeção por covid-19.

Desde o início da pandemia, verificaram-se até hoje em Portugal 59 457 casos de infeção e 1833 óbitos.