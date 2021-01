Nas Notícias Portugal com mais 90 mortos por covid-19 e 4956 novos casos de infeção Por

Mais 90 vítimas mortais da covid-19, 4956 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, mais 175 casos ativos e mais 89 pessoas internadas.

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 90 vítimas mortais, relacionadas com a covid-19, e 4956 novos casos de infeção com o novo coronavírus, adianta o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Na informação relativa a esta terça-feira, destaca-se ainda um aumento do número de internados (3260, no total, mais 89 no que ontem) e de pacientes em unidades de cuidados intensivos (510, no total, mais duas do que na segunda-feira).

Nota ainda para um aumento do número de casos ativos: 80 183, mais 175 do que na segunda-feira.

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza um total de 7286 óbitos e 436 579 casos de infeção.