Portugal com mais 84 óbitos, mais 2638 casos e menos internados

Boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde divulgado há momentos.

Portugal conta hoje mais 84 óbitos, relacionados com a covid-19, e mais 2638 casos de infeção com o novo coronavírus, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS).

Aquele boletim revela ainda que estão internadas 3206 pessoas, menos 48 do que na segunda-feira, das quais 506 em cuidados intensivos, o que representa menos sete do que ontem.

Desde o início da pandemia, morreram em Portugal 5733 pessoas, sendo que se contabiliza um total de 353 576 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2.

Estão ativos 67 805 casos, menos 3207 do que ontem.