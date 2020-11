Nas Notícias Portugal com mais 81 vítimas mortais e 4452 novos casos de covid-19 Por

Boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira dá conta de mais 81 vítimas mortais e 4452 novos casos de infeção.

Portugal registou nas últimas 24 horas 4452 novos casos de infeção com o novo coronavírus e 81 mortes, de acordo com o boletim epidemiológico da DGS desta terça-feira.

A maioria dos novos casos de infeção (66 por cento) verifica-se na região Norte do País, com 2941 infeções. Lisboa e Vale do Tejo segue-se, com 812 infetados.

Desde o início da pandemia, contam-se em solo português 3553 vítimas mortais e um total de 230 124 casos de infeção.

Há agora 77 126 casos ativos, o que representa menos 2 919 do que na segunda-feira.