Portugal com mais 275 óbitos e mais 175 pessoas internadas

Número de mortos nas últimas 24 horas mantém-se elevado. Dado relativamente a novos internamentos também suscita preocupação.

Portugal regista nesta segunda-feira mais 275 óbitos relacionados com a covid-19 e mais 5805 casos de infeção com o novo coronavirus, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Dado relevante no boletim da DGS de hoje é o aumento de número de pessoas internadas: mais 175, nas últimas 24 horas. Há agora 6869 pessoas em unidades de saúde, sendo que há mais sete a precisar de cuidados intensivos (865, no total).

O número de novos infetados cresce de forma menos significativa, mas esse dado justifica-se com o encerramento dos laboratórios, ao fim de semana, e consequente diminuição da quantidade de testes realizados.