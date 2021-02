Nas Notícias Portugal com mais 196 mortos por covid-19 e mais 96 pessoas internadas Por

Portugal com mais 196 mortos por covid-19 e mais 96 pessoas internadas, num dia em que os casos de novas infeções não supera os 2505. Pela primeira vez em três semanas, Portugal regista menos de 200 vítimas mortais em 24 horas.

Portugal contabiliza nesta segunda-feira mais 196 mortes relacionadas com a covid-19 e 2505 casos de infeção com o novo coronavírus, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de novos infetados é muito mais baixo do que nos últimos dias, o que se deve ao encerramento dos laboratórios ao fim de semana. No entanto, em comparação com a segunda-feira passada, verifica-se um decréscimo assinalável.

Estão internadas 6344 pessoas, mais 96 do que no domingo, das quais 877 em unidades de cuidados intensivos, ou seja, mais 12.